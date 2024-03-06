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MLB／紅襪輪值最大補強沒了 吉歐里托手肘不適恐整季報銷
上季在美聯東區墊底的紅襪隊這個休賽季動作不多，最大筆的補強為前白襪隊王牌吉歐里托（Lucas Giolito），不過今天他傳出壞消息，遭檢查出手肘尺側副韌帶撕裂傷，將無限期缺陣，並有可能需要開刀修復。
紅襪自由市場開市前喊話要補強先發輪值，卻是雷聲大雨點小，2年3850萬合約簽下的吉歐利托被寄予厚望，上季他成績不理想，拿下8勝15敗防禦率高達4.88，不過過去幾年吉歐利托以健康聞名，近5個完整賽季都先發至少29場、投161局，被外界期盼最少能成為吃局數的「工作馬」。
吉歐里托在近期春訓對雙城隊先發2.1局掉4分後表示手肘不適，MRI結果確認是手肘尺側副韌帶撕裂傷和屈肌拉傷，吉歐里托受訪時難掩沮喪，「我一直以穩定出賽和保持健康而自豪，很明顯我竭盡努力做到這點，我已經很久沒遇過嚴重的傷病了......我不想罵髒話，但這顯然笑不出來。」
目前紅襪還在評估後續的治療情況，上季因這傷勢退出戰線的有大谷翔平和金鶯隊終結者包提斯塔（Felix Bautista），兩人都在動手術的隔季無法投球，紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）則提到不排除從自由市場尋求解方：「如果有機會用簽約改善球隊，我們也會持續追蹤。」
美媒指出，吉歐里托的傷勢對紅襪輪值無疑是雪上加霜，本季紅襪光是要付給吉歐里托和交易走的塞爾（Chris Sale）薪水，合計就高達3625萬美金，約莫是美聯塞揚獎柯爾（Gerrit Cole）的年薪，如今這筆錢形同打水漂，剩餘表定輪值僅有皮維塔（Nick Pivetta）超過30歲，狀況不容樂觀。
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