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MLB／鄭宗哲又開轟！海盜農場排名第9 守備絕贊好評

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
海盜隊旅美台將鄭宗哲在大聯盟春訓熱身賽替補上場，敲出追平陽春砲，也是今年春訓第2轟。 截圖自影片
海盜隊旅美台將鄭宗哲在大聯盟春訓熱身賽替補上場，敲出追平陽春砲，也是今年春訓第2轟。 截圖自影片

海盜隊旅美台將鄭宗哲大聯盟春訓熱身賽替補上場，把握唯一打席機會，敲出追平陽春砲，也是今年春訓第2轟，鄭宗哲在繞壘時露出招牌的大大笑容，而海盜隊最終也以6：5擊敗藍鳥隊。

鄭宗哲今天在7局上替補上場鎮守二壘，排在第1棒的他在7局下就獲得打擊機會，2出局無人在壘情況下，他將右投詹寧斯（Ryan Jennings）一顆失投、84.4哩的曲球，一棒掃到中右外野全壘打牆外。

鄭宗哲這發全壘打，根據大聯盟官網顯示，擊球初速為101.1哩、飛行距離409呎，也是他繼美國時間2月28日後再次開轟。

鄭宗哲今天總計1打數、1安打，有1打點、1得分，雖然在春訓熱身賽多半是替補上場，依舊在13打數敲出4支安打，繳出3成08的打擊率，長打率0.769，整體攻擊指數高達1.077。

在大聯盟最新公布的海盜隊新秀排行榜中，鄭宗哲排名第9、野手第3名，在投打跑守的數值評價上，守備60是全隊最高，也代表具有超越聯盟平均的水準，速度同為60。

球探報告中指出，鄭宗哲能夠成為一名穩定的開路先鋒，能夠具有高擊球率並懂得如何上壘，雖然不是力量型球員，但去年球季已經展現自己具有長打能力，加上還有一雙能夠盜壘的快腿。

鄭宗哲守備以游擊為主，但二壘、三壘防區也能夠勝任，球探報告更表示，鄭宗哲的游擊守備是目前海盜農場最佳，被預期能夠長期卡住這個位置，也是他的價值所在，擁有平均水準的臂力但傳球精準，絕佳的手部運用加上寬廣的守備範圍，如果鄭宗哲的攻擊火力能夠再成長，勢必成為大聯盟常客。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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