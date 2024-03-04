MLB／大谷翔平3支3敲三壘打卻誤以為開轟 下一戰打天使

道奇隊超級球星大谷翔平春訓熱身賽手感火燙，今天3打數敲出3安打，包括1支他自己以為開轟結局卻是三壘打的射牆長打，目前在熱身賽打擊率高達7成14，下一場出賽預計將在周三面對前東家天使隊。

道奇隊今天以7：4擊敗洛磯隊，大谷擔任先發第二棒、指定打擊，大聯盟官網此篇賽事報導對大谷的稱呼頗有意思，描述他今日表現：「這位7億美元（延遲付款）男今天3支3，有1支三壘打、2分打點、跑回2分」，大谷目前在熱身賽累積連7打席上壘。

A #SpringTraining three-bagger for Shohei Ohtani pic.twitter.com/NXwoXGqGhB — MLB (@MLB) 2024年3月3日

面對洛磯先發投手岡博（Austin Gomber），道奇首局三連星打線就發威，貝茲（Mookie Betts）安打之後，大谷、弗里曼（Freddie Freeman ）都補上一壘打開張分數，帶動3分大局。

第二局貝茲先敲二壘打，大谷接著掃向左外野的深遠飛球，只見他一開始慢跑，看到這球打在牆上後趕緊加速，最後站上三壘，再為道奇追加分數；大谷第3局再補上右外野平飛安打、再挹注1分打點。

A perfect day at the plate for Shohei Ohtani!



3-for-3, 3B, 2 RBI, 2 R pic.twitter.com/vUd7UUYJqu — MLB (@MLB) 2024年3月3日

大谷手肘動刀目前在春訓成績未見影響，打擊率破7成，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷的準備進度超乎預期，從和他的談話過程中，也聽他聊到對目前的進展深受激勵，「看到他現在的狀況，真的是好事。」

按照道奇規畫，大谷將在周三面對天使出賽、周四面對白襪，這將是他在今年春訓首度連兩天出賽。