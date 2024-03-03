MLB／兒子擔任球僮！費城人卡斯特蘭諾斯開轟嚴格要求撿棒
美國職棒昨日費城人與雙城比賽出現有趣一幕，費城人打者卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）在比賽中敲轟，他的兒子正好是這場比賽球僮，結果他顧著欣賞爸爸敲出的全壘打，甚至忘記自己的工作。
卡斯特蘭諾斯表示，「大聯盟不只是他的工作，父子同場在大聯盟春訓亮相，也是他的夢想，能夠在這裡跟兒子同場一起創造回憶，真的是件很棒的事情。」
在課堂允許下，他跟著爸爸腳步在春訓加入費城人，還跟其他隊友玩起來，並擔任球僮工作。過去兒子就曾因為看到爸爸開轟，被捕捉到十分投入球賽的熱情，沒想到春訓看到爸爸開轟，兒子再度看得太入迷，等爸爸繞回本壘，才意識到要去撿棒子，被爸爸用眼神教訓一番。
卡斯特蘭諾斯說：「我一直告訴他要當個有責任的人，當下我想我不用說任何話，用個手勢他就會知道我要他做的事情。」他也補充，看到自己兒子當球僮很可愛，兒子也很認真看待並跟著其他小朋友一起學習，這過程看著覺得很有趣。」
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