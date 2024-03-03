MLB／紅人大物克魯茲再展怪力 開心享受470英尺全壘打

紅人隊22歲大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天技驚四座，對洛磯隊熱身賽首局轟出右外野陽春砲，春訓首轟就是470英尺的大號全壘打，他說：「這是我生涯最好的揮棒之一，希望很快會有更多類似動作出現。」

克魯茲擔任先發2棒游擊手，1局上面對洛磯先發投手康崔爾（Cal Quantrill），在1好1壞時開轟，看著小白球飛上看台再開始慢慢跑壘，紅人總教練貝爾（David Bell）說：「不知他的擊球是否出色，這太瘋狂了，看起來真的很擅長轟出全壘打。」

克魯茲去年6月登上大聯盟，菜鳥球季出賽98場，繳出打擊率2成35、全壘打13支、打點44分、盜壘成功35次的成績，13轟紀錄有4轟至少450英尺，但也吞下144次三振。

紅人今天4：10不敵洛磯隊，克魯茲首局開轟後，再獲兩次保送退場，熱身賽打擊率4成17（打數12、安打5），他說：「打擊更有耐心了，更能掌握好球帶兩側，正在努力控制球棒。」