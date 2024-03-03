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MLB／查普曼3年17億加盟巨人 巨人仍對史內爾有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼與巨人簽下3年合約。 美聯社
查普曼與巨人簽下3年合約。 美聯社

大聯盟新賽季即將開打，根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，原本效力藍鳥的4屆三壘金手套得主查普曼（Matt Chapman）與巨人簽下3年5400萬美元（約新台幣17億）合約，成為繼貝林傑（Cody Bellinger）之後，另一名波拉斯（Scott Boras）的自由球員客戶

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，巨人和查普曼簽下3年總值5400萬美元合約。今年年薪2000萬美元，明年1800萬美元，第3年1600萬美元，每個球季結束後他都能選擇跳脫合約，投身自由球員市場。

30歲的查普曼2014年首輪被運動家選中，2017年登上大聯盟，在運動家效力5個大聯盟賽季，之後轉戰藍鳥。他在2019年掃出個人職業生涯最高的36支全壘打和0.848攻擊指數，並入選目前生涯唯一一次明星賽，查普曼曾在2018、2019、2021、2023年四個球季榮獲金手套獎，更在2018、2019年獲得白金手套獎。

去年球季首月查普曼表現出色，以1.152攻擊指數榮獲4月份美聯單月最佳球員。之後卻陷入低潮，5月份開始打擊三圍0.205/0.298/0.361，被三振率高達29.8%，也讓他的棒次順序逐漸往後，在季後賽2場比賽更擔任第8棒。

整個球季下來，查普曼繳出0.240/0.330/0.424的打擊三圍，攻擊指數0.754，單季17支全壘打是自2017年新秀賽季後最少的。

舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）指出，查普曼簽約後，巨人仍對於簽下另1名尚未簽約的波拉斯客戶史奈爾（Blake Snell）有興趣。

客戶 指數 波拉斯 舊金山 運動

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