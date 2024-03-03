MLB／熱身賽初亮相飆5K也挨轟 今永昇太連違規都體驗了

小熊隊日籍左投今永昇太今天初登板，對道奇隊熱身賽先發2.1局飆出5次三振，但也被轟出3分全壘打，小熊終場5：8落敗，今永吞下敗投。

小熊作客道奇春訓主場，大谷翔平未亮相，日本媒體焦點鎖定今永熱身賽首戰，他在1局下連續解決3人，包括三振弗里曼（Freddie Freeman），但2局下被孟西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）連揮安打攻占一、二壘，接著佩吉（Andy Pages）轟出左外野3分砲，小熊變成1：3落後。

今永接下來回穩，連續K掉3名打者結束這半局，3局下再三振首名打者後退休息，先發2.1局失3分吞敗。

Shōta Imanaga notches his first strikeout in a @Cubs uniform. 👏 pic.twitter.com/oDrFPsStwj — MLB (@MLB) 2024年3月2日

小熊和今永簽下4年5300萬美元合約，這位30歲左投熱身賽初亮相表現兩極，他說：「今天目標是不要挨轟，即使發生了，仍是很好的學習經驗。」

今永在日本職棒橫濱隊一軍8季，投出64勝50敗4中繼、防禦率3.18，去年174K奪下中央聯盟三振王，轉戰大聯盟熱身賽再度展現三振功力，強調還在學習階段，必須努力把球投進好球帶更高、或是更低的地方。

另外，今永1局下面對首名打者前，因為違反投球計時器的規定，先被記一顆壞球，充分感受美、日職棒差異，他說：「很高興能夠體驗到這點，面對一支真正優秀的球隊，沒有什麼緊張的感覺，就是另一支球隊而已，但來到這裡感受環境是很好的學習經驗。」