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MLB／張育成傷勢嚴重將休6到8周 光芒教頭坦言蠻衰的
張育成29日在揮棒時拉傷左腹斜肌，傷情診斷出爐，將休兵6到8周，確定春訓無法再戰，也形同在光芒隊開季26人名單的競爭中出局。
張育成以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請來到光芒，沒有40人名單保障，必須透過更強勢的春訓表現爭取一席之地，無奈29日先發出賽時，在首打席揮棒就感覺不適，最終無法完成該打席就退場，總教練凱許（Kavin Cash）今天報告傷情更新。
MRI核磁共振結果顯示為嚴重拉傷，張育成將休息6到8周，這也代表春訓無法再亮相。
凱許坦言，「相當不走運，一個我們很幸運的選手，來到這裡競爭位置，現在卻碰到傷情，他是真的可以守備的選手，前幾天看起來也是真的滿有力量。」
張育成在今年春訓熱身賽出賽2場，3打數敲出1安打為1支全壘打，打擊率3成33。
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