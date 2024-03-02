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MLB／光芒開季名單已看不到名字？張育成養傷等待機會

中央社／ 洛杉磯1日專電
張育成在重要時刻遇到傷勢問題，現階段只能好好養傷，新賽季從小聯盟出發等待機會。 美聯社
張育成在重要時刻遇到傷勢問題，現階段只能好好養傷，新賽季從小聯盟出發等待機會。 美聯社

美國職棒大聯盟春訓期間，台灣好手張育成28日因傷退場；大聯盟官網報導，張育成將缺陣6到8周，美媒轉述總教練稱傷勢「嚴重」。

28歲的張育成今年獲得坦帕灣光芒隊小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓；他2月25日剛在熱身賽敲出全壘打，但28日打擊時卻因傷提前退場。

光芒隊官網的傷兵報告指出，張育成左側斜肌拉傷，昨天進行核磁共振（MRI）檢查，顯示為嚴重拉傷，可能需要6到8周，甚至更久才能復原。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示：「很不幸的，這是一位我們很喜歡的球員，他來這裡競爭上場位置，他的守備功力很好，而且如我們前幾天看到的，他也有長打實力。」

「坦帕灣時報」記者托普金（Marc Topkin）在社群平台X報導張育成傷勢，他引述總教練的話指出，張育成的斜肌（oblique）拉傷嚴重，預估需要6到8周養傷。

大聯盟例行賽3月底開打，按官網估計，張育成將錯過春訓最後幾週，開季從小聯盟出發。

大聯盟網站的光芒隊記者貝瑞（Adam Berry）日前評估，張育成熱身賽開轟的表現，有機會進入開季名單。但張育成受傷之後，等於退出競爭，貝瑞今天預測光芒隊的開季陣容，已經看不到張育成的名字。

光芒 大聯盟 張育成

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