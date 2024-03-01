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MLB／大谷妻子可不好當 前日本球員老婆曝「大嫂團」潛規則

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)與翻譯水原一平對媒體說明結婚事宜。 路透
大谷翔平(左)與翻譯水原一平對媒體說明結婚事宜。 路透

大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平宣布結婚喜訊，各界雖震撼但也送上祝福，只是未來這位正牌「大谷太太」可不好當，據日本媒體《周刊郵報》報導，大谷妻子將接受大聯盟球隊「大嫂團」的激烈洗禮，前大聯盟日本球員田口壯的妻子田口惠美子就透露，她會被質疑「妳先生對球隊有什麼貢獻嗎？」甚至還聽說過，「有人被砸雞蛋！」。

雖在大谷翔平在細心保護下，新婚妻子的身分並未曝光，但未來日子裡，她到球場為丈夫應援的工作必定少不了，早晚都會亮相，而通常在球員家屬席「大嫂團」齊聚一堂，要獲得認可勢必要經過一番努力，尤其是薪水越高的球員，其壓力越大，甚至還有一些潛規則存在，如賽後「請隊友吃到飽大餐」，為丈夫定期做慈善募款、捐款等，甚至彼此大嫂之間還會爭奇鬥豔，互相比較等不同金錢觀。

2002年從日職轉戰大聯盟紅雀隊的田口壯，是在前往美國前2001年與當時日本TBS主播香川惠美子結婚，跟夫姓改為「田口惠美子」，她就表示了美國一開始與其他球員妻子一起看比賽時，令她非常緊張，腿抖得很厲害，「會不會很有多好萊塢明星？」但讓田口惠美子感觸最多的還是球迷對她們的激烈反應，對她們叫囂是常有的事，甚至丟雞蛋的事也曾發生。

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