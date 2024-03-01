MLB／美媒：不只大谷翔平保密 松井秀喜曾手繪老婆畫像

日籍球星大谷翔平公布結婚喜訊後今天面對媒體，只說太太是「普通日本人」，3、4年前認識，此外保密到家。美國「紐約郵報」報導，洋基前球員松井秀喜公布婚訊時也和大谷一樣，都對結婚對象採取秘密主義，甚至手繪畫像。

在2008年美國職棒大聯盟開打前的春訓期間，松井秀喜公布已結婚。他當時也沒公開女方身分，僅透過翻譯說，「對方是25歲的前上班族，是一般女性」。他沒有公開對方照片，而是對媒體秀出一張自己手繪的畫像。

松井秀喜告訴記者，他曾和洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）打賭誰先脫單，結果他贏了。吉特在2016年宣布迎娶模特兒漢娜戴維斯（HannahDavis），兩人時常一起出席活動。松井妻子的身分則一直蒙著神秘面紗。

大谷翔平的喜訊傳出後，日本許多名人在社群網路發聲。

主持知名長壽節目「歡迎新婚夫婦」的落語家桂文枝在社群媒體X發文：「大谷翔平選手宣布結婚了。希望他至少給我們看一下照片，說『就是這個人』。」

他表示，現在媒體紛紛在尋找他妻子的真實身分，展開採訪大戰，擔心會對大谷夫妻造成影響。

確實如此，由於大谷連緋聞都沒傳出，直接跳到結婚這一步，日本媒體開始從他過去的採訪中找尋蛛絲馬跡。

由於大谷翔平透露在去年訂婚，有媒體挖出他去年6月30日在天使隊迎戰響尾蛇隊比賽時，揮出當季第30轟，結果大谷在完成跑壘時抬起左手，快速親吻了左手無名指，雖然只是一瞬間，但引發眼尖球迷關注。

儘管那個動作的真實意圖不明，但許多球迷現在又想起了那個伏筆，猜測當時「是給未婚妻的吻吧？」