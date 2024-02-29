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MLB／這張照透露大谷已婚玄機 網：妻子必定是愛狗的人

與夏立言會面！陸國台辦主任曝交流場地有深意 談陸船案：民進黨草菅人命

MLB／這張照透露大谷已婚玄機 網：妻子必定是愛狗的人

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平愛犬Decory。大谷翔平IG
大谷翔平愛犬Decory。大谷翔平IG

大聯盟著名「二刀流」日藉球星大谷翔平，於台北時間今天下午，也是美國時間凌晨宣布自己結婚「婚訊」，推測很可能是先在加盟道奇新球季展開之前，不讓自己婚姻話題成為影響自己表現因素；各界都在猜測大谷的幸運女人究竟是誰？網友挖到去年大谷加盟道奇儀式時，一張在家中拍有大谷愛犬及電視上畫面，懷疑這就是大谷妻子所拍，否則一般人是不可能在他家中拍照，透露出大谷已婚的玄機，另外日本網友也討論結婚後與家中寵物相處的問題，網友都認為大谷老婆必定是相當愛狗之人。

大谷今天在社群宣布婚訊時，一篇聲明稿中還出現愛犬Decory的頭像，讓人不禁莞薾，看來大谷與妻子及其愛犬之間有著無比親密的連結，大谷的愛犬是科克爾犬（Kooikerhondje），在日本登記數只有100隻左右，屬稀有犬種。日本網友在討論結婚後與寵物關係的問題中有提到，有些日本女人不喜歡寵物介入他們的婚姻生活，在婚後會要求把寵物拿去寄養等，但從大谷貼文的反應來看，日本網友認為他的妻子應該是愛狗之人，且日後大谷經常出外征戰，陪同大谷妻子的時間就是愛犬居多。

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