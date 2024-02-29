MLB／大谷翔平婚訊炸翻全球 各地「大谷老婆」崩潰

日籍球星大谷翔平今天突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，震驚各界。他的留言貼文下方出現大量粉絲留言，有的表達祝福，有的表示震驚，中文、英文、韓文、日文都有，全世界球迷都被他的婚訊炸得暈頭轉向。

29歲日籍球星大谷翔平今天在個人IG上貼文宣布結婚喜訊。對象是日本女性。目前已經吸引約200萬人點讚，留言數超過5萬。

粉絲留言當中，有人用英文留言「恭喜，翔平！」，有人祝他「一定要幸福」，也有粉絲用西班牙文留言「如果結婚對象是我就好了。」有人用中文留言，「以下開放世界各地的大谷老婆崩潰。」還有人抱持不信任的態度，「這難道不是惡作劇嗎？」「今天是愚人節？」

大谷翔平去年率領日本隊與美國隊在經典賽（WBC）爭冠，賽前的精神喊話曾叫隊友「不要仰慕對手」，也被拿來引用成「不要羨慕大谷翔平的妻子」。

但是，羨慕大谷翔平妻子的留言眾多，有人說，「羨慕她能和大谷翔平還有他的狗住在一起」，有人說「拜託告訴我，妳前世做了什麼，才能和大谷翔平交往、結婚」。甚至還有人說，「媽媽對不起，我沒有辦法和大谷翔平結婚。」

有人驚訝於大谷翔平宣布婚訊的方式，「竟然在IG公布婚訊，真的很令人驚訝，而且右下角還有狗狗的臉，讓人看了忍不住微笑，很好奇對方是怎樣的人。以後大谷選手出現在公共場合就不再是一個人，會不會兩人一起現身呢？」