MLB／先知總是孤獨？大谷翔平結婚震撼全球 鄉民7個月前爆料「女友喜歡加州」

美國大聯盟「二刀流」天才選手大谷翔平今（29）日無預警宣布結婚消息，妻子身分背景成謎，只知道是日本女性。消息曝光後震撼全球，PTT網友注意到去年7月有一篇貼文曾提及大谷的感情生活，當時不僅被眾多鄉民撻伐、文章更因此刪除，如今爆料成真，讓許多網友驚呼「只能說先知是孤獨的」、「先知對不起」。

大谷翔平今在Instagram無預警貼文宣布結婚喜訊，日文聲明中僅提到夫妻二人和一隻狗將攜手前進，對於妻子身分絕口不提、僅透露是一名日本女性。此外，大谷在聲明中還特別強調希望媒體尊重家人隱私，「我們會在明天採訪中回應相關細節，今後未經許可，不要訪問雙方家族。」

消息曝光後震撼全球，此時有鄉民翻出早在2023年7月就有網友爆料大谷的感情生活，雖然當時PTT上的文章被刪除，但仍有備份，原PO提到和一名大聯盟選手好友聊天得知，大谷不僅球技了得，還能講一口流利的西班牙語，甚至能用西語溝通、討論棒球相關的事情。

此外，原PO當時加碼爆料大谷的感情狀態，原PO指出大谷並非外界所傳只專注於棒球的母胎單身野球狂人，其實有一位日裔女友，「據說非常喜歡加州的生活」。

當時貼文曝光後引起眾多網友撻伐，「球員都知道大谷有女友，記者會不知道？」、「不可能啦，你以爲日本媒體吃素的哦」、「不過日本媒體每天那樣跟蹤報導大谷，還沒發現的話也很厲害」、「狗仔一堆會拍不到？大谷這種肯定頭條」。

想不到今日大谷的結婚喜訊完美應證7個月前的爆料內容，雖然原文被刪除，但仍有人挖出備份文章分享，許多鄉民紛紛回應，「真的先知，看來球員都大概知道的」、「當時還被噓說是造謠」、「只能說先知是孤獨的」、「先知對不起」、「遲來的正義，原PO先知」。