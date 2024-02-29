MLB／金鶯網羅前勇士王牌當福袋 再補二壘金手套王寇頓

金鶯隊今天確定以小聯盟合約簽下前勇士隊王牌投手德黑蘭（Julio Teheran）及金手套二壘手王寇頓（Kolten Wong），都附帶大聯盟春訓邀請。

現年33歲的德黑蘭效力勇士9年期間，曾兩度入選明星賽，不過他近年成績下滑，陸續效力天使和老虎隊，去年則轉戰釀酒人隊，出賽14場有11場先發，防禦率4.40。

金手套二壘手王寇頓。 美聯社

王寇頓生涯前8年都效力紅雀隊，曾兩度奪下二壘金手套獎，水手隊上季開打前發動交易換來，但他卻打出生涯最差表現，去年8月被水手釋出後轉戰道奇隊，整季共出賽87場，累積4轟、27分打點，打擊率0.183。

金鶯本季先發輪值預計是伯恩斯（Corbin Burnes）、羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）、克里默（Dean Kremer）、威爾斯（Tyler Wells）和厄文（Cole Irvin）。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）受訪時說，「投手永遠不會足夠多，所以我們引進有豐富經驗，在這聯盟擔任過先發一段時間的人，我們會仔細觀察，希望他能幫助我們。」