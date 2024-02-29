MLB／陳聖平支援大聯盟熱身賽 2安2打點官網選為最佳表現

響尾蛇隊旅美台將陳聖平今天支援大聯盟春訓熱身賽，替補登板把握住僅有的2打席機會，全部都敲安，外帶2分打點，生涯首次大聯盟熱身賽出賽就開張，並被官網選為此戰最佳表現選手之一。

響尾蛇今天在客場以8：6擊敗守護者隊，陳聖平在6局下替補上場代守三壘，8局上等到打擊機會，2出局時面對一壘有人，敲出一支左外野深遠二壘安打，敲回1分打點，幫助球隊追近到4：6。

9局上陳聖平又在2出局時上場，一、三壘有人局面，從右投薩帕塔（Juan Zapata）手中敲出一壘安打，再打回1分，幫助球隊將領先擴大為8：6。

陳聖平今天2打數2安打、2分打點，生涯在大聯盟春訓的安打、打點、二壘打紀錄欄位都解鎖，而大聯盟官網賽後數據上，3名最佳表現球員中，就有陳聖平的名字。

而此戰響尾蛇的台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），先發第1棒、右外野手，3打數沒敲安，被三振2次，春訓至今8打數無安打，被三振4次，另有1次保送上壘。