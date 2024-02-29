MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭：應要休息3到8周

光芒對旅美好手張育成今天在春訓熱身賽第二場先發，首打席揮棒時突然感到疼痛，不得不提前退場，後續診斷原因為左腹斜肌拉傷，可能要休息3到8周，競爭大聯盟位置陷入不利局面。

張育成今天對藍鳥隊之戰擔任先發第8棒、游擊手，3局上上場打擊，1好3壞後，面對哈里森（Devereaux Harrison）一顆93哩速球敲成界外，但隨後無法再戰退場休息，接手的隊友最終被三振，記在張育成帳上。

「這真的很不幸。」光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）說：「他需要缺席一段時間，我們會提供治療，一般來說這種事情很棘手，很難預測要休多久，3周、6周、8周？無法確定。」

張育成今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約重返光芒，日前在春訓熱身賽首戰就開轟，為自己競爭開季名單增添能見度，今天傷退後，目前總計3打數1安打，1打點、1得分，打擊率3成33。