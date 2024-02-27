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MLB／台裔費爾柴爾德昨猛打今開轟 紅人教頭：高機率進26人

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾柴爾德。 美聯社
費爾柴爾德。 美聯社

現年27歲的紅人隊台美混血好手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）春訓手感發燙，昨天面對天使隊上演猛打賞，今天對釀酒人隊又轟出兩分砲，賽後紅人總教練貝爾（David Bell）直言，他有高機率進入26人名單。

去年費爾柴爾德擠進26人名單，大多擔任替補外野手，整季累積219打數，敲出5轟28分打點，打擊率0.228。本季費爾柴爾德再度力拼進入開季名單，他今天擔任第三棒指定打擊，五局上二壘有人時，鎖定第一顆球，扛出中外野大牆，全場3打數1安打。

費爾柴爾德受訪時坦言，清楚自己在紅人的定位，「我知道自己要對抗左投，球隊需要我盜壘或防守時，我會準備好。我有一個非常明確的角色，知道如何為這個機會做好準備，以提供影響力。」

費爾柴爾德已經沒有小聯盟下放權，如果他沒進26人名單，必須經過讓渡程序。他強調今年帶著好狀態進入春訓，「沒有下放權了，我想與球隊一起出發，成為有幫助的人。憑著我去年的表現和休賽季訓練，我知道自己完全有能力做到。」

針對費爾柴爾德能否擠進名單，紅人總教練貝爾表示，「沒有任何事能確定，但他有很高的機率加入我們。」

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