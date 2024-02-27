MLB／違規偷拍大谷無悔意 韓媒被道奇下無限期封殺令

去年台灣有電視台記者在沒有採訪權限的情況下，硬堵大谷翔平訪問遭國內輿論撻伐。日本媒體報導，日前南韓體育頻道SPOTV記者未獲許可，在洛杉磯道奇隊休息室偷拍大谷，被公關抓包時假裝刪影片，後來竟編輯上傳YouTube，道奇對該媒體下達無限期禁訪令。

News Postseven報導，南韓SPOTV在道奇休息室拍攝坐在椅子上與翻譯水原一平談笑，一邊準備的大谷。道奇公關發現後，立刻大聲制止：這裡禁止拍攝，把影片刪掉。

職棒球團的休息室原則禁止攝影，除非事前取得訪問許可，但這也限申請的受訪者，不能拍到周圍的人。日媒報導，在公關大喝一聲，大谷才發現被偷拍，顯得驚訝。更令球團詫異的是，SPOTV記者被命令刪影片，結果只是裝裝樣子。他們不但沒刪片，還編集上字幕，上傳官方網路頻道。

SPOTV擁有大聯盟新球季轉播權，官方頻道有70萬人訂閱。道奇隊今年3月20、21日將移師首爾與教士隊舉行海外賽，若轉播單位的記者被禁止採訪道奇球團，勢必非常苦惱。