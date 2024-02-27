MLB／就是開不了口... 響尾蛇總管向大谷要合照還在找勇氣
道奇隊超級球星大谷翔平魅力無法擋，就算身為敵隊總管，也有個念頭正在蠢蠢欲動，響尾蛇隊總管哈森（Mike Hazen）想跟大谷合照卻開不了口。
「今日美國」報導這則趣聞，大谷翔平1月在紐約出席美國棒球記者作家協會（BBWAA）舉辦的晚宴，領取年度獎項，當時哈森也在場，對於大谷望而卻步，因為他想要求合照，但還在努力鼓起勇氣。
報導中表示，「響尾蛇今年將與道奇交手13次，他還有很多機會。」
響尾蛇身為去年國聯霸主，今年面對道奇大舉招兵買馬的強力威脅，哈森近日曾在訪問中稱大谷是「超級巨星中的超級巨星」，他坦言不會有球隊想看到同區對手補強這樣的選手，但既然遇到了，「你只能專注在自己能專注的事，那就是打造一支最好的響尾蛇，看看我們可以走到哪裡。」
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