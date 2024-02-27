MLB／道奇將葛拉斯諾交易配菜送去雙城 續留工具人赫南德茲

道奇隊今天將外野手瑪格（Manuel Margot）交易到雙城隊，並以1年400萬美元合約，留下工具人赫南德茲（Kike Hernandez）。

道奇在葛拉斯諾（Tyler Glasnow）交易案中得到瑪格，今天道奇將他和小聯盟內野手鄧孔（Rayne Doncon）送去雙城，換回雙城小聯盟內野手米勒（Noah Miller），道奇還會送出現金，支付瑪格部分薪水。

瑪格本季年薪1000萬美元，明年有1200萬美元球隊選擇權（200萬美元買斷金）。他上季出賽99場，累積4轟38分打點，打擊率0.264，外野三個位置都能守。

瑪格交易案完成後，道奇馬上續留赫南德茲。他去年先效力紅襪隊，旅美好手張育成曾和他競爭上場機會。季中赫南德茲被交易到道奇，除了捕手外都有守備過，他轉戰道奇後打擊成績也提升，出賽54場，累積5轟，30分打點，打擊率0.262。

休賽季赫南德茲動疝氣手術，預計開幕戰就能歸隊。本季道奇游擊新星拉克斯（Gavin Lux）回歸，他和外野手奧特曼（James Outman）都是左打者，因此赫南德茲預計會在面對左投手時，獲得出賽機會。