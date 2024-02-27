MLB／前韓職洋投再拚大聯盟契機 「我要找哈波聊聊」

前韓職三星獅隊洋投布坎南（David Buchanan）選擇回歸美職體系，與前東家費城人隊再續前緣，他解釋原因之一，在於想向哈波（Bryce Harper）當面說聲抱歉。

布坎南為費城人在2010年選秀第七輪挑選，2017年起轉戰海外，陸續效力日職養樂多、韓職三星隊，在韓職期間4季都是雙位數勝投，年薪破百萬美元等級，但今年未與三星談妥新約，以小聯盟合約回到費城人陣營。

布坎南今天在春訓熱身賽面對紅襪隊之戰先發，投2局被敲4安打、失2分，賽後接受媒體訪問聊到再拚大聯盟的契機，他說：「我的大聯盟生涯有兩件後悔的事，其中之一是那個與哈波的打席。」

2015年9月15日費城人以0：4不敵國民隊之戰，布坎南先發6局被敲5安打、失2分，優質先發承擔敗投，不敵史特拉斯堡（Stephen Strasburg）8局僅被敲1安打、無失分好投，布坎南首局面對哈波的打席，第1球就是一顆從他身後飛過的直球讓哈波不爽，朝他回瞪，下一球依然是顆壞球，隨後哈波就在球數0好2壞時開轟。

布坎南不願再提起太多該打席細節，官網描述當時的第1球則稱「可以合理判斷那不是他自己的想法」，布坎南表示，「當我一來到這裡，就和哈波聊過，他的反應是『喔對啊！0好2壞，曲球被我打了一發全壘打』。」而布坎南向他表達歉意，也說那不應該發生。

他説當費城人的電話打來時，自己最期待的就是想要當面和哈波聊聊，「我希望回到大聯盟，就是因為希望我想和哈波談談那個打席，不管我在哪一隊，都一定會去找他，可以有機會在同一個休息室裡做這件事，那當然是最棒的。」