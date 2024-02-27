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MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

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MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
24歲台灣右投劉致榮今天在春訓熱身賽狀況回穩，中繼1局三上三下，飆出2次三振。 報系資料照
24歲台灣右投劉致榮今天在春訓熱身賽狀況回穩，中繼1局三上三下，飆出2次三振。 報系資料照

揮別前一場的慘烈內容，24歲台灣右投劉致榮今天在春訓熱身賽狀況回穩，中繼1局三上三下，飆出2次三振，所屬的紅襪隊終場以7：6擊敗勇士隊。

劉致榮24日曾面對東北大學校隊東北哈士奇隊（Northeastern Huskies）出賽，面對6人次只解決1人、壞球連發，今天的登板修正內容，繳出一張回穩的成績單。

劉致榮此役在第8局登場，先讓布里托（Erick Brito）敲出游擊方向滾地球出局，接下來面對許維克（Trevor Schwecke）、波爾（Bryce Ball）都賞出三振。

劉致榮去年整季在2A出賽，26場登板（24場先發）共投114.1局，取得7勝8敗、防禦率5.35，今年將展開旅美生涯的第4個賽季。

劉致榮 勇士 波爾

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