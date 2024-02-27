MLB／張育成春訓開轟 有助搶進開季名單

爭取前進光芒隊開季26人名單，台灣野手張育成用全壘打展現企圖心，昨天在春訓熱身賽首打席就敲陽春砲，季外在揮棒上做了調整，期望不只在守備端獲得信賴，也要證明自己能在攻擊端帶來幫助。

張育成迎戰老虎隊任先發第七棒，這是他在春訓首度出賽，第一個打席就從右投費多手中敲出陽春砲，第二打席則是飛球遭到接殺，5局在球隊大幅換將後退場。

張育成2019到22年都在春訓留下開轟紀錄，去年中斷，是因同時間隨中華隊出戰經典賽，也在賽事敲出2轟，堪稱「春訓之王」，今年再度於春訓熱身賽開砲。

談到張育成的全壘打，光芒教頭凱許表示，「張育成也曾為我們辦到這樣的事，逮到一顆球、把它轟出牆外。他在這裡很自在，和打擊教練的相處也很舒服，可以在一開始就取得成功，我認為這會對他有幫助。」

今年張育成簽下的是小聯盟合約，前進大聯盟有更嚴峻的考驗，除了守備價值之外，他希望打擊能力也能幫助自己留在大聯盟。

此外，「藍色大谷」的春訓首戰確定日期，道奇隊總教練羅伯茲宣布，大谷翔平將在明天對白襪隊之戰擔任指定打擊，球團已可預見屆時盛況，羅伯茲說：「翔平改變了道奇的春訓風景」。