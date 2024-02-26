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MLB／二壘方向全壘打？老虎烏龍踢球助攻「上演喜劇」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
米斯納。 美聯社
米斯納。 美聯社

旅美好手張育成今天對老虎隊熱身賽開轟，成為國內球迷關注焦點，這場光芒、老虎之戰一共出現5支全壘打，其中一轟還是因為「烏龍踢球」造成，讓很多人笑破肚皮。

光芒今天在主場應戰，張育成2局下出現全隊首轟，7局下卡登納斯（Ruben Cardenas）、米斯納（Kameron Misner）先後開轟追成5：9，8局下一口氣攻下4分，最後和老虎9：9握手言和。

攤開比賽紀錄，米斯納的全壘打竟是「打向二壘」，引發眾人好奇。

原來7局下兩出局時，米斯納面對老虎第5任投手寇克（Calvin Coker），把球打向二壘後方，眼看是高飛必死球，沒想到老虎4名野手竟然無人接到，最搞笑是游擊手納維蓋托（Andrew Navigato）撲倒在地，左腳往前一踢，剛好用力把球踢向右外野。

這一踢被媒體形容為「有如喜劇的錯誤」，老虎二壘手曼多薩（Carlos Mendoza）跑去追球也沒用，米斯納大難不死，拚命跑回本壘變成場內全壘打，今年熱身賽首轟出爐，讓場邊隊友笑超開心。

美國媒體Yahoo體育指出，納維蓋托若是故意用腳後跟把球送到右外野，足球天王梅西（Lionel Messi）一定感到自豪，顯然並非如此；但納維蓋托在紀錄上沒有失誤，米斯納多了1支全壘打，最倒楣的寇克挨轟、多了1分自責。

張育成 老虎

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