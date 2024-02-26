MLB／亂成一鍋粥！老虎游擊手「倒掛金鉤」踢出光芒全壘打

今日老虎出戰光芒的七局下半，光芒隊米斯納（Kameron Misner）打出三不管地帶的一個高飛球，老虎隊4名野手皆追了上去，彼此間卻沒喊聲該由誰來接，最後游擊手撲下去沒接到這球。但萬萬沒想到的是，球還被他「倒掛金鉤」意外踢到無人防守的右外野，直接形成了一支場內全壘打，成為米斯納生涯春訓第一支全壘打。

It’s not even March and the Tigers might already have the most embarrassing play of the 2024 season



Kinda impressive when you think about it pic.twitter.com/6XrcsDNNVs — Calico Joe (@CalicoJoeMLB) 2024年2月25日

知名作家喬伊（Calico Joe）隨後在推特上發表看法，他發文表示，「還沒到三月，老虎隊可能已經犯下2024賽季最尷尬的失誤。這樣想起來，也是挺令人印象深刻的。」

現年26歲的米斯納是在2019年選秀會被邁阿密馬林魚以第35順位選中，2021年被交易至光芒隊。今天他替補上場鎮守中外野，繳出兩打數一安打的表現。去年在3A的130場比賽中，米斯納的打擊率為0.226，打出21支全壘打、58分打點外加21次盜壘。

老虎隊這場比賽七局打完取得9比3大幅領先，但在發生這次「烏龍球」之後，7、8兩局一共被光芒打下6分追平比數，最終兩隊因熱身賽不打延長賽的緣故，握手言和，以9比9作收。