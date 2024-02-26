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MLB／道奇、運動家超特別戲碼 蓋洛夫兄弟職棒首次同台
道奇隊今天在主場對運動家隊進行熱身賽，出現兄弟同台的罕見場面，運動家指定打擊札克．蓋洛夫（Zack Gelof）、道奇三壘手傑克．蓋洛夫（Jake Gelof）從小到大一起打球，職棒生涯首次一起出賽，被喻為「超級特別」戲碼。
札克在2021年選秀會第2輪被運動家挑中，去年7月登上大聯盟，菜鳥球季出賽69場，繳出打擊率2成67、全壘打14支、打點32分、盜壘成功14次的成績。
傑克去年同樣在選秀會第2輪被道奇選中，和大兩歲的哥哥一樣，剛好是全部選秀球員第60人被挑選，在新人聯盟、1A出賽34場，今年將是小聯盟第1個完整球季。
道奇今天以4：2獲勝，札克擔任運動家先發2棒，3打數1安打、吞下2K，退場後留在場邊耐心等待，第8局終於等到弟弟上場代打，再接替三壘守備。
儘管傑克唯一打席被三振，札克還是為弟弟感到相當開心，尤其今天還是他的22歲生日，兩人也在場邊留下珍貴合影。
「不記得上次和他交手是什麼時候了。」札克表示，這是很棒的生日，弟弟除了打棒球之外，什麼都不想做，和他一起打球慶生非常特別。
對兩兄弟來說，未來目標當然是在大聯盟碰面，札克希望自己撐得愈久愈好，才有機會等到傑克加入競爭行列。
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