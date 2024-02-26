快訊

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

烏俄戰爭2周年：3萬1,000烏軍戰亡，欠缺武器還能硬撐多久？

中風預防用藥不純物超標 食藥署：回收9.4萬顆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇、運動家超特別戲碼 蓋洛夫兄弟職棒首次同台

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
蓋洛夫兄弟職棒生涯首次一起出賽。(右為札克．蓋洛夫)。截自札克．蓋洛夫X
蓋洛夫兄弟職棒生涯首次一起出賽。(右為札克．蓋洛夫)。截自札克．蓋洛夫X

道奇隊今天在主場對運動家隊進行熱身賽，出現兄弟同台的罕見場面，運動家指定打擊札克．蓋洛夫（Zack Gelof）、道奇三壘手傑克．蓋洛夫（Jake Gelof）從小到大一起打球，職棒生涯首次一起出賽，被喻為「超級特別」戲碼。

札克在2021年選秀會第2輪被運動家挑中，去年7月登上大聯盟，菜鳥球季出賽69場，繳出打擊率2成67、全壘打14支、打點32分、盜壘成功14次的成績。

傑克去年同樣在選秀會第2輪被道奇選中，和大兩歲的哥哥一樣，剛好是全部選秀球員第60人被挑選，在新人聯盟、1A出賽34場，今年將是小聯盟第1個完整球季。

道奇今天以4：2獲勝，札克擔任運動家先發2棒，3打數1安打、吞下2K，退場後留在場邊耐心等待，第8局終於等到弟弟上場代打，再接替三壘守備。

儘管傑克唯一打席被三振，札克還是為弟弟感到相當開心，尤其今天還是他的22歲生日，兩人也在場邊留下珍貴合影。

「不記得上次和他交手是什麼時候了。」札克表示，這是很棒的生日，弟弟除了打棒球之外，什麼都不想做，和他一起打球慶生非常特別。

對兩兄弟來說，未來目標當然是在大聯盟碰面，札克希望自己撐得愈久愈好，才有機會等到傑克加入競爭行列。

運動家 道奇 選秀

延伸閱讀

MLB／山本由伸合約附贈好友參與一日練球 道奇還錄影分析

MLB／「翔平改變春訓風景」 道奇教頭形容如披頭四

MLB／道奇教頭的煩惱讓敵隊好羨慕 官網點出最大原因

MLB／大谷28日首戰白襪 道奇官網：漫長等待終於結束了

相關新聞

MLB／張育成首打席開轟 不只守備也想靠打擊留在大聯盟

張育成的開季名單卡位戰，用春訓首打席首安即首轟為自己加分，今天敲出一發陽春砲，已是他生涯第5季在春訓熱身賽留下全壘打紀錄。

MLB／大谷28日首戰白襪 道奇官網：漫長等待終於結束了

道奇隊巨星大谷翔平首場熱身賽的日期終於確定，將於28日在主場迎戰白襪隊，以指定打擊的身分亮相；這是大谷轉戰國聯後，首次在...

MLB／道奇教頭的煩惱讓敵隊好羨慕 官網點出最大原因

大聯盟新球季倒數，各隊都想利用春訓找出開季最佳陣容，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）的煩惱卻讓敵隊很羨慕，...

MLB／道奇、運動家超特別戲碼 蓋洛夫兄弟職棒首次同台

道奇隊今天在主場對運動家隊進行熱身賽，出現兄弟同台的罕見場面，運動家指定打擊札克．蓋洛夫（Zack Gelof）、道奇三...

MLB／反方向3分砲讓賈吉佩服 索托終於感受洋基迷歡呼

洋基隊今天兵分兩路進行熱身賽，「新同學」索托（ Juan Soto）初亮相，在坦帕主場對藍鳥隊之戰立刻展現重砲火力，4局...

MLB／天使板凳區擠爆照片掀熱議 日球迷妙喻「鮭魚卵」

道奇、天使隊昨天在春訓熱身賽過招，一張天使陣營的照片掀起熱議，密密麻麻的「紅軍」擠滿板凳區，日本球迷有妙喻：「感覺就是鮭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。