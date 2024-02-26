MLB／天使板凳區擠爆照片掀熱議 日球迷妙喻「鮭魚卵」

道奇、天使隊昨天在春訓熱身賽過招，一張天使陣營的照片掀起熱議，密密麻麻的「紅軍」擠滿板凳區，日本球迷有妙喻：「感覺就是鮭魚卵」。

I think the Angels have violated the fire code with that many people in the dugout pic.twitter.com/wYQsHTza5K — Bill Plunkett (@billplunkettocr) 2024年2月24日

春訓賽事階段，未在表定出賽名單的選手通常不會客場出征，而昨天這場比賽是在天使春訓基地坦佩魔鬼球場（Tempe Diablo Stadium）進行，主場作戰的天使選手在場人數原本就會比道奇更多，但擠滿板凳區的狀況仍引起話題。

橘郡紀事報記者普朗基（Bill Plunkett）昨天貼出一張天使板凳區的照片，天使選手人數多到不見空隙，他留言：「我認為天使已經違反消防法規，讓太多人待在板凳區。」

天使鎮隊之寶楚奧特。 路透通訊社

美國球迷留言回覆：「以量取勝，對吧？」「他們都是來看大谷的嗎？」日本球迷則有妙喻，「感覺像鮭魚卵」、「這是山手線月台吧！」

天使小球迷。 路透社