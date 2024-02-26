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MLB／曾點餐只會說「一樣」 大都會捕手全程英文受訪靠勤學

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會小將艾瓦瑞茲苦學英文有成。 法新社
大都會小將艾瓦瑞茲苦學英文有成。 法新社

大都會隊22歲委內瑞拉籍捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）的英文成長史，堪稱一部勵志電影，從在餐廳只能點「一樣」、卻根本不合胃口，到如今可以全程用英文回應訪問。

大都會今天在熱身賽以3：1擊敗太空人隊，艾瓦瑞茲在第3局敲出兩分砲，隨後在板凳區直接戴上耳機接受來自轉播台上的訪問，全長近5分鐘，艾瓦瑞茲自在、流暢的英文應答引起關注，官網也以長文報導他的英文學習之路。

艾瓦瑞茲在17歲那年展開旅美生涯，像多數拉美選手一樣，剛來美國時幾乎完全不懂英文，球場內外的生活要靠同鄉隊友帶路。艾瓦瑞茲回憶，以前和投手布托（José Butto）一起去連鎖速食店Chipotle時，「我只會說『一樣』，但其實我根本不喜歡他點的東西。」

許多選手進入職棒舞台時還是10多歲的青少年，當然也有不少像艾瓦瑞茲英文不太流利的案例，大都會球團安排進修課程，負責教育和日常生活技能的李瑞安諾（Neskys Liriano），稱艾瓦瑞茲是「非常棒的學生」，即便在疫情賽季也以Zoom遠端上課，整年只缺席兩堂課程。

李瑞安諾透露，艾瓦瑞茲並不喜歡傳統的讀、寫學習方式，作為替代方案，讓他從聽英文歌開始入門，艾瓦瑞茲閒暇時間也會看美劇，尤其喜歡犯罪類型聚集，像是「毒梟」，也喜歡漫威電影。

當球團安排的課程結束後，艾瓦瑞茲持續在日常生活中學習英文，他會在巴士、飛機上要求隊友以英文提問記者可能會問的問題，也曾找上SNY電視台場邊記者蓋伯斯（Steve Gelbs），請求他在沒有攝影機的情況下模擬場邊訪問。

艾瓦瑞茲說：「我想跟所有人交流，這裡多數選手都是美國人，我覺得當你懂的英文越多，他們看你的觀感也會不同，他們會開始把你當成朋友。」

隊友貝提（Brett Baty）與艾瓦瑞茲從小聯盟時期就一起打拚，一路見證艾瓦瑞茲英文的進步，「每年回到球隊，感覺他的英文都越來越好，甚至我的父母也注意到，他會主動走向我的父母跟他們講話，我爸媽都會被嚇到，他們說『我的天啊！他的英文也太好了吧！』」

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