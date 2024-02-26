MLB／張育成首打席開轟 不只守備也想靠打擊留在大聯盟

張育成的開季名單卡位戰，用春訓首打席首安即首轟為自己加分，今天敲出一發陽春砲，已是他生涯第5季在春訓熱身賽留下全壘打紀錄。

光芒今天在熱身賽出戰老虎隊，張育成擔任先發第七棒、游擊手，2打席敲出1安打，第2局面對右投費多（Alex Faedo）敲出陽春砲，第2打席則是左外野飛球遭到接殺，光芒在5局大幅換將，張育成結束今日任務。

Yu Chang - Tampa Bay Rays (1)* pic.twitter.com/mmOOU830ix — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) 2024年2月25日

談到張育成的全壘打，光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示，「張育成也曾為我們辦到這樣的事，逮到一顆球、把它轟出牆外，我認為他在這裡很自在，和打擊教練的相處也很舒服，可以在一開始就取得成功，會為他帶來更大的自在感。」

張育成從2019到22年都在春訓留下開轟紀錄，去年雖中斷，但那是因為同時間他正隨中華隊出戰經典賽，也在賽事中敲出2轟，堪稱「春訓之王」，今年也再度於春訓熱身賽開砲。

今年張育成簽下的是小聯盟合約，前進大聯盟之路有更嚴峻的考驗，他表示，「我認為不管我和哪隊簽約，當球隊需要我時，我都必須讓自己每場比賽作好準備，拿出100%。」

除了守備價值之外，他希望自己的打擊能力也能幫助自己留在大聯盟，「我在季外揮棒做了一些調整，讓自己可以把球擊得更扎實，當我2022年在這裡，我就很喜歡這裡的球隊文化，感覺很融入團隊，這幾天下來也感覺如此，感覺更能做自己，所以我真的很享受比賽。」