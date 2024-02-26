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MLB／鄭宗哲春訓吞2K 3台將待命

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／綜合報導
鄭宗哲迎接生涯首次大聯盟春訓。圖／展逸國際企業提供
鄭宗哲迎接生涯首次大聯盟春訓。圖／展逸國際企業提供

大聯盟官辦熱身賽開打3天，效力海盜隊的鄭宗哲成為今年第2位出賽台將，以替補身分登場，兩次打擊都吞下三振，春訓首支安打再等等，另3位獲邀參加大聯盟春訓的張育成林昱珉鄧愷威尚未出賽。

鄭宗哲昨天對雙城隊之戰6局上代打亮相，面對右投杜亞特，球數2好2壞時面對93.9哩偏高直球揮空三振；鄭宗哲隨後接替游擊守備，8局上面對左投羅澤克，0好2壞球數領先下，連兩顆好球帶邊緣的球被判好球，接著面對滑球揮空，吞下單場第2K。

鄭宗哲前年曾在大聯盟春訓以支援名義出賽4場，5打數2安打，包括一發三分砲，今年首度以40人名單選手身分參與，挑戰晉升大聯盟的機會。

今年台灣球員共有4人獲得大聯盟春訓邀約，紅襪隊劉致榮未在其中，卻是首位在官辦熱身賽出場的台將，前天對大學隊中繼0.2局失1分，被敲出1支二壘打、出現3次四死球。

同樣獲得大聯盟春訓邀約的張育成，昨天在光芒、勇士隊之戰並未出賽，響尾蛇隊林昱珉也在等待機會，他在23日實戰投打對決展現氣勢，面對5名大聯盟打者投出4K。

鄧愷威在春訓時傳出左斜肌拉傷，根據大聯盟官網報導，他已在23日恢復投球，有望在3月中旬復出，而巨人開季首戰是3月29日。

劉致榮 張育成 林昱珉 鄧愷威 鄭宗哲

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