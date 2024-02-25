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MLB／洛城內戰藍色大谷、紅色大谷並肩觀賽 日媒直呼奇景
道奇、天使隊今天在春訓熱身賽過招，大谷翔平並未隨隊出征天使春訓球場，但觀眾席上處處都是17號球衣、T恤，且藍色、紅色都有，讓日本媒體直呼奇景，竟看到兩支洛城球隊球迷因大谷而友好的場面。
此戰在天使春訓基地坦佩魔鬼球場（Tempe Diablo Stadium）進行，湧入9649人觀戰，但若是為想見大谷一面而來可能會失望而歸，尚未投入熱身賽的他，留在道奇基地進行打擊和跑壘訓練。
觀眾席上到處都是身著17號裝備的球迷，日本媒體描述現場狀況，「有許多球迷穿著才剛出爐的道奇球衣觀戰，但也有許多人還穿著紅色的大谷球衣，穿著兩色17號戰袍的球迷相鄰而坐觀看比賽，讓我們又一次見識天使球迷有多喜歡大谷。」
道奇此役由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，1.2局被敲4安打、失1分，狀況不算理想，他也坦言，以投球執行來說絕對不是最佳狀態，但考慮到才剛展開春訓，可以健康投入備戰、按部就班調整狀況，這點讓他感到滿意。
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