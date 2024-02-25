快訊

札幌無業男闖超商砍人！40多歲男店員無辜送命 另2人受傷治療中

跟著Joeman赴日買房先破迷思 房仲：換國家也要換腦袋

色色不獨享？蘋果Vision Pro新專利 可「共享視野內容」至不同裝置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洛城內戰藍色大谷、紅色大谷並肩觀賽 日媒直呼奇景

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
球迷對於大谷翔平的喜愛已經跨越所支持的球隊。 法新社
球迷對於大谷翔平的喜愛已經跨越所支持的球隊。 法新社

道奇天使隊今天在春訓熱身賽過招，大谷翔平並未隨隊出征天使春訓球場，但觀眾席上處處都是17號球衣、T恤，且藍色、紅色都有，讓日本媒體直呼奇景，竟看到兩支洛城球隊球迷因大谷而友好的場面。

此戰在天使春訓基地坦佩魔鬼球場（Tempe Diablo Stadium）進行，湧入9649人觀戰，但若是為想見大谷一面而來可能會失望而歸，尚未投入熱身賽的他，留在道奇基地進行打擊和跑壘訓練。

觀眾席上到處都是身著17號裝備的球迷，日本媒體描述現場狀況，「有許多球迷穿著才剛出爐的道奇球衣觀戰，但也有許多人還穿著紅色的大谷球衣，穿著兩色17號戰袍的球迷相鄰而坐觀看比賽，讓我們又一次見識天使球迷有多喜歡大谷。」

大谷翔平轉戰道奇第一年表現備受期待。 路透社
大谷翔平轉戰道奇第一年表現備受期待。 路透社

道奇此役由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，1.2局被敲4安打、失1分，狀況不算理想，他也坦言，以投球執行來說絕對不是最佳狀態，但考慮到才剛展開春訓，可以健康投入備戰、按部就班調整狀況，這點讓他感到滿意。

大谷翔平 天使 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排讓教頭再想一下

MLB／瘋傳大谷去藍鳥之際 道奇教頭：煩到高球打出最差成績

MLB／大谷動刀後首度實戰投打就開轟 挨轟投手說好好玩

相關新聞

MLB／洛城內戰藍色大谷、紅色大谷並肩觀賽 日媒直呼奇景

道奇、天使隊今天在春訓熱身賽過招，大谷翔平並未隨隊出征天使春訓球場，但觀眾席上處處都是17號球衣、T恤，且藍色、紅色都有...

MLB／沒隨隊作客天使 大谷翔平拿出秘密武器練習

道奇隊今天在春訓熱身賽首度對上天使隊，話題人物大谷翔平沒有同行，而是留在自家春訓基地進行約30分鐘的打擊練習、40分鐘衝...

MLB／光芒隊開季名單 張育成陷入卡位戰

光芒隊春訓熱身賽程從今天開始展開，有「春訓之王」特質的張育成爭取在開季名單搶下一席之地，光芒官網分析內野形勢，剩下兩個野...

MLB／年薪破億當球僮 藍鳥投手因為美式足球被懲罰

藍鳥隊春訓熱身賽出現一名年薪359萬美元（約台幣1.1億元）的球僮，後援左投梅札（Tim Mayza）被懲罰到場邊撿球、...

MLB／首度40人名單之姿投入春訓 鄭宗哲首場熱身賽吞2K

今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，效力海盜隊的旅美小將鄭宗哲今天在熱身賽替補登場，2打席都吞下三振，今年春訓首安再...

MLB／擺脫上季經典賽症候群 達比修有拚首爾開幕戰

日籍強投達比修有即將邁入大聯盟生涯第12個賽季，本季有望完成美職2000K里程碑，目前他在春訓調整進度良好，接下來將在官辦熱身賽首度出賽，預計投2局，而他在受訪中也表示目標趕上首爾開幕戰。 身為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。