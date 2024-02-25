MLB／首度40人名單之姿投入春訓 鄭宗哲首場熱身賽吞2K
今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，效力海盜隊的旅美小將鄭宗哲今天在熱身賽替補登場，2打席都吞下三振，今年春訓首安再等等。
海盜今天以3：5不敵雙城隊，鄭宗哲在6局上代打亮相，面對右投杜亞特（Daniel Duarte），球數2好2壞時面對一顆93.9哩的偏高直球揮空遭到三振。
鄭宗哲隨後接替游擊守備，8局上的打席面對左投羅澤克（Aaron Rozek），雖一度取得0好2壞球數領先，接下來投手連兩顆在好球帶邊緣的球獲得主審青睞判決好球，鄭宗哲再面對滑球揮空，吞下單場第2K。
鄭宗哲2022年曾在大聯盟春訓以支援名義出賽4場，累積5打數敲出2安打，包括一發三分砲，今年則以40人名單選手身分參與，挑戰在本季獲得晉升大聯盟的機會。
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