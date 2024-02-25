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MLB／光芒隊開季名單 張育成陷入卡位戰

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
光芒官網分析開季野手名單的競爭態勢，張育成得和多人競爭剩下2席。 美聯社
光芒官網分析開季野手名單的競爭態勢，張育成得和多人競爭剩下2席。 美聯社

光芒隊春訓熱身賽程從今天開始展開，有「春訓之王」特質的張育成爭取在開季名單搶下一席之地，光芒官網分析內野形勢，剩下兩個野手位置將形成「不分區」大混戰。

張育成站在職棒生涯十字路口，雖有來自中職的招手，選擇與光芒簽下小聯盟合約，再拚續寫大聯盟履歷，目前正於佛羅里達州夏洛特港的春訓基地備戰，老婆小孩也在昨天飛抵當地與他會合；光芒的熱身賽從今天起跑，首戰勇士隊，也代表張育成的卡位戰展開。

光芒官網分析開季野手名單的競爭態勢，13個位置有11席已定，剩下兩個位置要決定人選，由於剛簽下內外兼修的羅沙里歐，使得這場爭奪戰不需以守位為優先考量，而是評估哪個選手對團隊戰力、整體隊形幫助最大，文中點名7人有張育成，但並非領跑選手。

張育成近幾年在春訓打擊手感都相當火燙，從2019到22年都在熱身賽留下全壘打紀錄，去年則在與春訓期重疊的經典賽兩度開轟、打下分組MVP，若能複製這紙季前成績單，搶進開季名單並非不可能。

效力紅襪隊的台灣投手劉致榮則是搶先在熱身賽亮相，昨天隨紅襪出戰東北大學校隊，在第5局接手投球，面對6位打者只解決1人，靠捕手阻殺多拿到1個出局數，最終留下0.2局失1分，出現3次四死球保送。

劉致榮去年整季在2A出賽，26場登板（24場先發）共投114.1局，取得7勝8敗、防禦率5.35，今年將展開旅美生涯的第4個賽季。

光芒 劉致榮 勇士 張育成 紅襪 經典賽

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