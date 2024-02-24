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MLB／擺脫上季經典賽症候群 達比修有拚首爾開幕戰

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有預計將在首爾迎來本季首場先發。 美聯社
達比修有預計將在首爾迎來本季首場先發。 美聯社

日籍強投達比修有即將邁入大聯盟生涯第12個賽季，本季有望完成美職2000K里程碑，目前他在春訓調整進度良好，接下來將在官辦熱身賽首度出賽，預計投2局，而他在受訪中也表示目標趕上首爾開幕戰。

身為WBC經典賽日本隊奪冠功臣，隨著日本隊一路打進決賽，達比修有去年季前的調整時程也受到影響，開季時還從後段輪值出發，達比修有上季繳出8勝10敗，防禦率4.56是近5年最差，本季則回歸跟往年相同的訓練時程。

達比修有和王牌馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）預計會是首爾開幕系列賽2戰的先發投手，兩人去年都因傷勢提前關機，健康問題會是教練團春訓觀察重點，教士春訓首戰則由馬斯葛洛夫先發，他表現不理想，沒有解決一個人次就狂掉4分。

達比修有在最近一次隊內模擬賽事中投了32球，超出了原先計畫，他在受訪中表示目前狀況非常理想，「當下目標是為首爾戰做好準備，希望我抵達時已經準備好迎接開季。」當被問及孩子是否會進場看他開幕戰的發揮，他則搖頭笑著回應：「我的小孩太多了。」

教士隊新任主帥席爾特（Mike Shildt）則表示不必擔心經驗豐富的達比修有，一切都在掌控內，「目前還在讓達比修有投Live BP，一方面是控管局數、另一方面他很清楚如何銜接上更高的競爭環境，他長久以來都做到這點。」

日本 達比修有 首爾

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