MLB／光芒官網分析開季名單之爭 張育成參戰不分守位大亂鬥

張育成與光芒隊再續前緣，作為今年賽季再拚大聯盟的落腳處，光芒官網今天分析開季野手名單的競爭態勢，13個位置有11席已定，由於內外兼修的羅沙里歐（Amed Rosario）到來，光芒剩下2席不必預設哪個守位優先，形成一場全守位競爭的大混戰。

報導中指出，剩下的兩個位置，左打的亞朗達（Jonathan Aranda）應該是領跑者，若不是他可能就是帕拉西奧斯（Richie Palacios）；另外一席以外野手德魯卡（Jonny DeLuca）或內野手米德（Curtis Mead）最有可能，其他可以考慮的人選還包括張育成、巴薩貝（Osleivis Basabe）、卡米奈羅（Junior Caminero）。

文中提到，由於羅沙里歐可內可外，這場開季名單爭奪戰不需看守位，而是考量留下哪個選手會對團隊戰力、整體隊形幫助最大。舉例來說，若留下德魯卡，那羅沙里歐就會負擔更多內野守備，留下米德則反之；若是留下張育成、作為守備組的游擊手，羅沙里歐的重點可能就在二壘和外野。

光芒總裁尼德（Erik Neander）表示，「想要打造在162場賽季有競爭力的球隊，勢必要構造一個須讓你做出艱難決定的春訓競爭，無可避免將某些球員送回小聯盟，但這些人仍然很有可能在賽季中的某個時間點為球隊帶來影響。」