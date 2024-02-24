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MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排讓教頭再想一下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平首度出戰春訓熱身賽的時間點，預計將落在「下周」。 美聯社
大谷翔平首度出戰春訓熱身賽的時間點，預計將落在「下周」。 美聯社

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷翔平首度出戰春訓熱身賽的時間點，預計將落在「下周」，屆時道奇的MVP連星打線將如何安排也將見到雛形。

道奇今天繼續在熱身賽迎戰教士隊，弗里曼（Freddie Freeman）先發打第二棒，2打數敲出1發陽春砲、1支高飛犧牲打，貢獻2分打點，道奇終場以4：1贏球。

羅伯茲表示，大谷預計會在「下周某個時間」開始出戰熱身賽，外界關心貝茲（Mookie Betts）、弗里曼加上大谷的打線該如何安排，羅伯茲回應，貝茲預計會和大谷在同一天出賽，屆時大家應該就能看到打線樣貌，「我會在這幾天內想好要怎麼排。」

弗里曼則說：「打第幾棒都沒關係，不管打第幾棒，我都會盡力拿出我的最好表現。」

羅伯茲曾在2月初的道奇球迷日上透露心中的打線樣貌，屬意貝茲打第一棒、弗里曼第二棒、大谷第三棒。

弗里曼 羅伯茲 道奇

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