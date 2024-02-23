MLB／曝近距離觀察大谷翔平心得 道奇貝茲：速度和力量很強

道奇隊休賽季以10年7億美元大約網羅大谷翔平，今天道奇在熱身賽以14：1擊敗教士隊。道奇球星貝茲（Mookie Betts）受訪時分享他對大谷的觀察。

貝茲今天面對教士擔任開路先鋒，鎮守二壘，總共1打數無安打，選到2次保送。他在休息室接受媒體訪問時談到大谷翔平，他表示和大谷成為隊友後，能站在他旁邊，發現大谷真的很高大，且速度和力量都很強。

貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）和大谷翔平3人相加4座MVP、11次銀棒獎17次明星賽，去年數據加起來共112轟、541安打和304分打點。

道奇前3棒預計由這3位MVP得主擔任，對此貝茲表示，「這條打線潛力無窮，我的意思是應該很有趣，但要確保自己打出應有表現，想看我們能擦出什麼火花，能近距離欣賞大谷傳說，讓我超興奮。」