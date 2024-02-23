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MLB／曾說「時機若對」 普荷斯如願以教頭身分重返球場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯（Albert Pujols）如願以教頭身分重返球場，將執掌多明尼加冬季聯盟艾斯科吉多獅子隊。 美國聯合通訊社
普荷斯（Albert Pujols）如願以教頭身分重返球場，將執掌多明尼加冬季聯盟艾斯科吉多獅子隊。 美國聯合通訊社

曾說「時機若對，誰不想執教」，普荷斯（Albert Pujols）如願等到時機到來，多明尼加冬季聯盟艾斯科吉多獅子隊（Leones del Escogido）今天宣布2024-25年球季總教練，正是由這位大聯盟生涯703轟的傳奇打者出任。

普荷斯打滾大聯盟22年，2022年球季後退休，履行與天使隊的10年「個人服務」合約，也在大聯盟辦公室有職務，去年開始也接下轉播球評工作，退役生活過得充實。

普荷斯曾在去年11月接受聖路易郵報訪問時透露，「我認為如果對的時機到來，當時狀況也合適，我當然會想執教，哪個選手會不想當總教練呢？」

普荷斯表示，自己懂得棒球場上的每件事，這些年來也學到很多，從球員以外的視角去看比賽。據與他親近的友人透露，普荷斯一直都對以總教練身分重返球場抱持興趣。

艾斯科吉多獅子隊今天正式公布消息，球團總裁邦奈提（Miguel Bonetti）表示，「我們很榮幸找來普荷斯這樣的偉大球員，他也符合我們追求成為冠軍的目標，我們全力信任並支持他。」

大聯盟 天使 普荷斯

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