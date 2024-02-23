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MLB／千賀滉大肩膀拉傷趕不上開季 大都會輪值亮警報

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會日籍投手千賀滉大確認為肩膀拉傷，無法趕上開季。 法新社
大都會日籍投手千賀滉大確認為肩膀拉傷，無法趕上開季。 法新社

大都會隊日籍投手千賀滉大昨天傳出手臂疲勞，經過MRI（核磁共振）檢查確認為肩膀拉傷，無法趕上開季，千賀滉大說：「很遺憾無法成為開季一員，但我還是會保持正面態度，期待回來與球隊一起奮戰。」

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天表示，千賀滉大開季會放在傷兵名單中，目前無法確定缺席時間，但不需要進行手術，「目前能說的是，雖然趕不上開幕戰，但我認為他還是能在球季先發很多場。」

千賀滉大是在2022年年底與大都會簽下5年、7500萬美元合約，去年球季29場先發投了166.1局，拿下12勝7敗，防禦率2.98、被上壘率1.22，那顆招牌的「幽靈指叉」更協助他取得202次三振，無疑是教士隊王牌等級投手。

千賀滉大的缺席對於教士隊先發輪值是一大損失，不過總教練門多薩（Carlos Mendoza）保持樂觀：「至少比預期的好，當你送選手去照MRI總會想到最糟狀況，最後的結果比想像中要好，不是嗎？」

在千賀滉大受傷前，大都會隊曾討論是否啟用6人輪值，千賀滉大對此表示：「如果要問我意見，我或許會覺得6人輪值較好，但現在這不是重點，我沒辦法投開幕戰，來不及趕上球季開打，需要給自己一點時間準備，才能在賽季中投1休4或休5。」

千賀滉大 大都會 教士

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