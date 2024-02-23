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MLB／實戰對大谷未上演 山本旅美唯一不適應便利商店

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本實戰投打對決（Live BP）的投球內容則再一次獲得道奇陣營按讚 美聯社
山本實戰投打對決（Live BP）的投球內容則再一次獲得道奇陣營按讚 美聯社

春訓課表中所寫的「山本由伸vs.大谷翔平」，今天並未如預期上演，山本實戰投打對決（Live BP）模擬兩局，大谷並未走上場，他僅進行打擊練習，而山本的投球內容則再一次獲得道奇陣營按讚，若能扛起開幕系列賽先發，他說：「那會是光榮的事」。

今天是山本的第二次Live BP，根據道奇事先公布的對戰表中，大谷的名字也出現在他這一組，但最終「日本內戰」並未上演。山本對決打者包括弗里曼（Freddie Freeman）、海沃德Jason Heyward、瓦格斯（Miguel Vargas）等人，被打得扎實的球不多，變化球表現犀利，尤其在面對海沃德時數次讓他揮空。

山本表示，很期待在春訓熱身賽首度出賽的時刻到來，但自己會按部就班準備，讓自己在球季開打時做好準備。

先前總教練羅伯茲（Dave Roberts）表態，兩場首爾開幕系列賽由山本、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）各負責先發一場的機率高，山本今天也被問到此事，而他回應：「我想這還沒正式定案，但如果可以投首爾系列賽會是很光榮的是，我會盡我所能幫助球隊贏球。」

日本媒體相當關心他在球場以外的生活，山本今天也透露私生活時間並沒有特別做什麼，「可能就是小睡一下，回家後通常也不太出門。」被追問是否有想念日本的時刻，他說在這裡的飲食有廚師負責，所以吃的方面沒有什麼問題，但若硬要說的話，「可能就是不太會去便利商店吧！」

Jason Heyward 海沃德 道奇

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