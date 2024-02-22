MLB／道奇春訓營開西文課 大谷超萌靠肩動作讓網友融化了

日本兩大巨星大谷翔平和山本由伸休賽季陸續以破紀錄大約加盟道奇隊，讓這支原先就兼具人氣和實力的豪門球隊關注度爆表，球隊官方社群也頻繁更新私下花絮，今天球隊釋出了一段重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）教兩人西班牙文的影片，超有愛互動引起了球迷們的討論。

根據美國人口普查局的數據，在洛杉磯幾乎一半的人口是西班牙裔或拉丁裔，西班牙文幾乎是必備技能，來自多明尼加的赫南德茲今天就在春訓營中上起了即興西語課程，教大谷和山本2位日籍球星「早安」的西班牙語，最後讓大谷在鏡頭前說出「各位球迷們早安！」

Teoscar teaching Shohei and Yoshinobu Spanish. 😂 pic.twitter.com/pOTQFdW0MK — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年2月21日

值得一提的是，大谷翔平在影片開頭宛如大狗狗一樣靠在赫南德茲肩上，「女友視角」的超萌舉動讓網路上球迷們直接搞錯影片重點，紛紛歪樓直呼太可愛。

球迷們在社群上留言寫道：「美好的一天就從這支影片開始」、「殺傷力好強，如果是我會流鼻血」、「完全聽不到他們在講什麼，太犯規了」、「想像一個帥哥把臉靠在肩上，這對我的心臟感覺很不好......」