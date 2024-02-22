MLB／春訓要集滿50打席 大谷翔平不擔心：進度剛好

道奇隊球星大谷翔平今天第2次實戰打擊練習（Live BP），2打席沒有安打，在開季前要累積50個打席，確認手臂狀況，大谷翔平認為時間上沒有問題，「目前進度剛好，這是好事。」

大谷翔平今天Live BP首打席看了5顆球後選到保送，第2打席攻擊第一球，敲出滾地出局，雖然揮棒機會不多，但大谷翔平認為，身體感覺不錯，「我從室內練打時就有在注意，手肘方面沒有不舒服，現在也能很好的看球。」

因為去年進行手肘韌帶手術關係，大谷翔平今年只能專注打擊，但也特別關注復原狀況，目前兩次Live BP累積5打席，開季前要滿50個打席，大谷表示，Live BP也會算進打席裡，接下來還有隊內賽、練習賽等，「一切順利的話，趕上開季應該沒有問題。」

記者詢問目前進度是否算是超前？大谷翔平表示，「進度是剛剛好，照著預期的進度走，我認為這是非常好的事，身體反應也很好，一切朝著正確的方向。」