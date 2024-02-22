MLB／張育成重返光芒 悍將續接觸

「國防部長」張育成重返光芒隊，簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，在10個類似合約中，最終選擇光芒，他說：「在這裡我感覺超級舒服。」手握中職今年選秀狀元籤的富邦悍將隊暫時無緣，但仍持續保持接觸。

張育成曾在2022年效力光芒，出賽36場打擊率2成60、全壘打3支、打點12分，在總教練凱許心中留下好印象，稱讚他能守內野4個位置，又是可靠的游擊手，在攻擊上也有進步，「讓他回來試試看，他是球團需要的人選。」

張育成再度挑戰大聯盟，興奮前往光芒春訓基地報到，他說：「不僅教練、隊友，而是所有人，跟其他球隊比起來，在這裡超級舒服，大家都讓我感覺很自在。」

張育成最近透露返台加盟中職想法，悍將也有初步接觸，領隊林華韋得知他的選擇，認為到更高層級出賽對運動員很正常，也祝福張育成，但仍會持續接觸、了解合約內容，「離7月選秀還有一點時間，會再關注。」