MLB／波拉斯自由市場踢鐵板？ 貝林傑回頭找小熊談約進度停滯

距離大聯盟春訓賽程開打剩下不到2天，在自由市場上仍有不少大咖球星找不到下家，官網10大自由球員中就有4人還是待業中，且恰巧都是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）旗下客戶，其中也包括了去年的東山再起獎得主貝林傑（Cody Bellinger），曾喊話要2億美元大約的他近期和母隊小熊隊重啟談約，但離達成共識依舊有落差。

貝林傑上季打出復活身手，繳出.881攻擊指數，外帶26轟、20盜、97打點全能成績，拿下工具人銀棒獎，作為自由市場數一數二強打，貝林傑的名字這個冬天曾與巨人、藍鳥、小熊等隊連結在一起，但始終盼不到一筆理想合約。

根據大聯盟官網報導，目前貝林傑最有可能的下家還是老東家小熊，近日雙方再度聯繫，不過進度仍乏善可陳，球隊老闆里克斯（Tom Ricketts）表示：「雙方有一些討論，但還沒進展到談判階段，我們保持等待，等待他和經紀人有意願的任何時候。」

貝林傑上季主守中外野和一壘，新賽季小熊在這兩個位置都有百大新秀等待卡位，分別是名列第18的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和從道奇隊交易來的布許（Michael Busch），顯見並沒有簽回貝林傑的急迫需求，也大幅壓縮了貝林傑的議價空間。

除了貝林傑談約上卡關，另一名塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也是有行無市，雖然列入天使、巨人等隊的補強雷達，但目前檯面上僅有洋基隊曾明確開出5年1.5億美金合約，此外左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、三壘手查普曼（Matt Chapman）等人都還在等待新東家，隨著開幕日越來越近，一向能與各球團成功周旋到最後一刻的波拉斯，此次恐將踢到大鐵板。