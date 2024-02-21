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MLB／打擊王阿拉斯強調百分之百想留 但馬林魚還沒談續約

聯合新聞網／ 綜合報導
阿拉斯打擊技巧驚人，就連「朗神」鈴木一朗都是他的粉絲。 路透社
阿拉斯打擊技巧驚人，就連「朗神」鈴木一朗都是他的粉絲。 路透社

馬林魚隊強打阿拉斯（Luis Arraez）連2年拿下美聯、國聯打擊王，被譽為「委內瑞拉鈴木一朗」，但近期在薪資仲裁中落敗，本季年薪為1060萬美金，他在受訪中提到，自己有高意願續留邁阿密，不過球隊至今還未與他討論續約。

阿拉斯以球棒控制能力聞名，生涯打擊率高達3成26，2022年效力雙城隊時擊敗賈吉（Aaron Judge）奪下美聯打擊王，去年藉由交易轉戰馬林魚後表現更火燙，打擊率從3成16一舉攀升至3成54，季中更一度維持在4成以上。

阿拉斯季末連2年入選明星賽、拿下二壘手銀棒獎、獲得MVP選票，更成為史上首位連2年在不同聯盟拿到打擊王的球員，堪稱新生代打擊機器。

本季阿拉斯來到第2個仲裁年，預計於2025年季末成為自由球員，而他在仲裁失敗後提及續約事宜，展示了對於馬林魚的「忠誠」，表示自己百分之百想和球隊續約，不只熱愛邁阿密熱情的球迷，且家人都住在這，沒理由不想留。

阿拉斯說：「球隊還沒找我談續約，生意就是生意，現在我專注於替球隊取勝，首要目標是闖進季後賽，接著是世界大賽。」

馬林魚上次與仲裁期的球員續約是2021年的「新魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara），該年阿坎塔拉剛進入仲裁年，雙方簽下5年5600萬美元合約，阿坎塔拉隨即在續約隔年奪下國聯塞揚獎。

美金 邁阿密 馬林魚

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