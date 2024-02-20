MLB／「抗癌鬥士」漢崔克斯轉戰紅襪 與前隊友吉歐里托重逢

據大聯盟官網報導，美聯東山再起獎最新得主漢崔克斯（Liam Hendriks）以2年1000萬美元價碼轉戰紅襪隊，加激勵獎金最高可達2000萬美元，2026年有共同選擇權。

漢崔克斯近3年效力白襪隊，2019到2022年期間3度入選明星賽，其中2021年以38次救援成功摘下美聯救援王。不過漢崔克斯2022年罹患第四期非霍奇金氏淋巴瘤，去年抗癌成功重返球場，感動無數球迷，但他只投5場，8月又因傷動TJ手術整季報銷。

白襪季末沒執行球隊選擇權，讓他進入自由市場。TJ手術通常要休息1年，但救援投手恢復期較快，他曾表示如果沒簽約，7月會辦測試會，代表他可能在7月重返球場。

前白襪投手吉歐里托（Lucas Giolito）休賽季以2年3850萬美元加盟紅襪，他很開心能與漢崔克斯重逢，「他是很棒的人，他一定會從手術中復出。他堅強地戰勝癌症，重返球場，將帶來很多能量，是很有競爭力的投手。這對球隊來說是重要補強，很開心多一位朋友。」