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MLB／床上有了牠才不孤單 大谷曝愛犬有最愛睡的位置

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平的復健日子靠愛犬Decoy來療癒，他所代言的西川寢具今天釋出他的訪談影片，動刀後一人、一狗只能躺在床上什麼事也不能做的日子大概持續了一個月，被問到Decoy都睡在哪時，大谷笑答：「我臉的右邊或腳邊，看牠心情。」

大谷去年9月手肘動刀，Decoy就是在這段時間來到他的身邊，成為他的最佳夥伴，他也說雖然養Decoy的時間還不長，已經留下許多很棒的回憶。

廠商釋出的影片中，大谷回憶剛動完刀時，很多事情不能做，所以幾乎都躺在床上，「但總覺得牠一直在旁邊。」大谷比比自己的右側，他說一人、一狗總是躺在床上的日子，大概持續了一個月，「當時還戴著石膏，很癢欸！」

西川寢具也為Decoy送上床墊當禮物，專為牠的體型量身打造，大谷透露Decoy常常待在那張床墊上，「應該也覺得很舒服吧！」

大谷翔平

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