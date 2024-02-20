快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／紅人演練本壘攻防靠河馬當跑者 教練跟女兒求來的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人利用絨毛玩偶進行本壘攻防訓練。截圖自官方影片
紅人利用絨毛玩偶進行本壘攻防訓練。截圖自官方影片

春訓演練本壘攻防戰，誰來當跑者？紅人隊從兩年前首見一隻河馬玩具，到今年仍見到它的身影，隨著教練繩索一拉，一而再、再而三挑戰本壘。

紅人官方X今天貼出一段有趣的影片，捕手站在本壘演練接到回傳球後觸殺跑者的動作，但跑者卻長得很不一般，竟是一隻河馬玩具，負責忍受捕手手套來自各方向的無情觸殺，官方留言還寫著：「沒有任何填充玩具在製作這支影片的過程中受到傷害」。

這隻河馬玩具來自三壘教練豪斯（J.R. House）的創意，2022年在找模擬本壘攻防時跑者的道具時，注意到女兒的泳池玩具，豪斯笑說：「我還必須求她，因為她真的很喜歡那隻河馬。」

豪斯將這隻河馬第一次帶到春訓，其他人都很關心他到底想要幹嘛，他幫河馬加上細繩，在球回傳的同時拉動繩索，形成河馬也向本壘前進的狀況，「我們試著模擬，而這是不會讓選手受傷的道具。」

紅人

延伸閱讀

MLB／驚！大谷英文比想像更好 道奇教頭看他融入團隊喊舒服

MLB／索托轉戰洋基春訓亮相 球季後去留暫時賣關子

MLB／林昱珉實戰投打亮相 總教練提到他名字是因挨轟

MLB／還沒有跳船想法 楚奧特：幫天使奪冠更有成就感

相關新聞

MLB／大谷動刀後首度實戰投打就開轟 挨轟投手說好好玩

等待已久，大谷翔平終於在今天進行實戰投打對決（Live BP），敲出1發全壘打，圍觀的道奇隊友、教練發出驚呼聲，挨轟的法...

MLB／林昱珉實戰投打亮相 總教練提到他名字是因挨轟

響尾蛇隊今天迎接春訓全體報到的首個訓練日，王牌投手賈倫（Zac Gallen）在實戰投打對決（Live BP）亮相最受矚...

MLB／還沒有跳船想法 楚奧特：幫天使奪冠更有成就感

天使隊長達9年未打季後賽，季外又痛失王牌投手兼主砲大谷翔平，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）是否該游向他方備受關注...

MLB／索托轉戰洋基春訓亮相 球季後去留暫時賣關子

美國職棒大聯盟強打者索托（Juan Soto）本季轉戰紐約洋基，今天赴春訓基地報到。賽季結束後就能成為自由球員的他不願多談去留，強調專心打球，助球隊爭冠，合約交給經紀人操心。

MLB／驚！大谷英文比想像更好 道奇教頭看他融入團隊喊舒服

大谷翔平在道奇陣營春訓所展現的每一個面貌，持續驚艷總教練羅伯茲（Dave Roberts），今天還向媒體分享一件讓他吃驚...

MLB／道奇春訓首戰 大谷缺席

大聯盟官辦熱身賽倒數，大谷翔平確定會先缺席首戰。道奇隊總教練羅伯茲透露，大谷在23日對教士隊之戰不會上場，但預計很快就會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。