MLB／驚！大谷英文比想像更好 道奇教頭看他融入團隊喊舒服

大谷翔平在道奇陣營春訓所展現的每一個面貌，持續驚艷總教練羅伯茲（Dave Roberts），今天還向媒體分享一件讓他吃驚的事，「他的英文比我想像的還要更流利！」

大谷告別待了6年的天使隊，來到道奇陣中，與隊友的互動卻已顯得相當熱絡，昨天就被鏡頭直擊與外野手赫南德茲（Tesocar Hernandez）互摸二頭肌、有說有笑。

Shohei Ohtani just checking on Tesocar Hernandez’s biceps pic.twitter.com/OyyNZvFmuX — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 😎 chihuahua lover (@shoheisaveus) 2024年2月19日

羅伯茲表示，「通常要兼顧投打，又是日本選手，很容易認為他是個人主義的球員，但在我和他短暫相處過程中，我注意到他很熱情參與團隊討論，並提出意見。」

羅伯茲坦言，雖然英文不是他的母語，但看到大谷非常投入和隊友交流想法、積極互動，「這是在我實際和他相處之前沒想過的。」他對此也覺得很慶幸，「他清楚知道自己在這個球隊的價值，這對我來說也是一件令人舒服愉快的事情。」