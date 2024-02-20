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MLB／驚！大谷英文比想像更好 道奇教頭看他融入團隊喊舒服

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(中)與隊奇隊友相處融洽。 路透社
大谷翔平(中)與隊奇隊友相處融洽。 路透社

大谷翔平在道奇陣營春訓所展現的每一個面貌，持續驚艷總教練羅伯茲（Dave Roberts），今天還向媒體分享一件讓他吃驚的事，「他的英文比我想像的還要更流利！」

大谷告別待了6年的天使隊，來到道奇陣中，與隊友的互動卻已顯得相當熱絡，昨天就被鏡頭直擊與外野手赫南德茲（Tesocar Hernandez）互摸二頭肌、有說有笑。

羅伯茲表示，「通常要兼顧投打，又是日本選手，很容易認為他是個人主義的球員，但在我和他短暫相處過程中，我注意到他很熱情參與團隊討論，並提出意見。」

羅伯茲坦言，雖然英文不是他的母語，但看到大谷非常投入和隊友交流想法、積極互動，「這是在我實際和他相處之前沒想過的。」他對此也覺得很慶幸，「他清楚知道自己在這個球隊的價值，這對我來說也是一件令人舒服愉快的事情。」

大谷翔平和新團隊積極交流。 路透通訊社
大谷翔平和新團隊積極交流。 路透通訊社

羅伯茲 赫南德茲 道奇

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